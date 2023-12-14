نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رقم قياسي لنجم باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

سجل وارن زاير إيمري نجم باريس سان جيرمان طليلة تاريخية في مباراة فريقه أمام بروسيا دورتموند ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من المجموعة السادسة في دوري أبطال أوروبا.

رقم قياسي لنجم باريس سان جيرمان

وسجل إيمري هدفه الأول في دوري أبطال أوروبا ليمنح باريس سان جيرمان التعادل بنتيجة 1/1 في الدقيقة 56 بعد تقدم بروسيا دورتموند بهدف كريم أديمي في الدقيقة 51.

وأكدت شبكة أوبتا الإحصائية أن زاير إيمري أصبح أصغر لاعب فرنسي يهز الشباك في دوري أبطال أوروبا متفوقا على كريم بنزيما وكيليان مبابي.

وأوضحت الشبكة الإحصائية أن إيمري هز شباك بروسيا دورتموند الليلة بعمر 17 عاما و280 يوما ويليه بنزيما الذي سجل هدف مع أولمبيك ليون في 2005 بعمر 17 عاما و352 يوما.

وأشارت الشبكة الإحصائية إلى أن مبابي سجل هدفا مع ناديه السابق موناكو في دوري أبطال أوروبا بعمر 18 عاما و63 يوما في 2017.