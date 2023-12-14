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أحمد جودة - القاهرة -

كشف لويس إنريكي المدير الفني لباريس سان جيرمان الفرنسي عن سعادته بالتأهل إلى دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

إنريكي: سنبحث عن السلبيات لمعالجتها

وانتهت مباراة باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما ليتأهل النادي الباريسي في المركز الثاني على حساب ميلان بفارق الأهداف.

وقال إنريكي في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام عقب المباراة: "ما زلنا على قيد الحياة. لن يأمل أي فريق في مواجهتنا خلال دور الـ16، حتى مع تأهلنا في المركز الثاني".

وأضاف: "أنا سعيد الليلة لأننا تقدمنا خطوة جديدة، لكن بالطبع سنبحث عن السلبيات لمعالجتها، أهنئ الجميع على التأهل، ونريد أن نقدم أفضل ما لدينا".

واختتم إنريكي تصريحاته قائلًا: "كنت أريد التأهل في المركز الأول، هذا ما صرخت به في وجه اللاعبين قبل النهاية، قلت لهم نريد التأهل بالفوز، لكن لا تخاطروا كثيرًا حتى لا نستقبل هدفًا".