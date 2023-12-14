نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الزمالك والمصري في دوري نايل والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة معتمد جمال المدير الفني للفريق، لمواجهة نظيره المصري البورسعيدي، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة التاسعة للدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2023-2024.

ويستعرض لكم موقع دوت الخليج الرياضي من خلال السطور التالية، موعد مباراة القلعة البيضاء ضد المصري البورسعيدي والقنوات الناقلة للمباراة.

موعد مباراة الزمالك ضد المصري البورسعيدي

يستعد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره المصري البورسعيدي، مساء اليوم الخميس، على ستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة التاسعة للدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ترتيب الفريقين في الدوري المصري الممتاز

ويدخل أبناء ميت عقبة اللقاء في المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري العام برصيد 11 نقطة، بينما يحتل المصري البورسعيدي المركز التاسع برصيد 12 نقطة.

القنوات الناقلة لمباريات الدوري المصري الممتاز

وتعتبر مجموعة قنوات أون تايم سبورت، هي المالك الحصري لحقوق بث وإذاعة مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز، حصري ومباشر عبر قنواتها المختلفة في جمهورية مصر العربية والوطن العربي.