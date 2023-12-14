نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الأهلي والفيحاء في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يواجه الفريق الأول لكرة القدم الأهلي نظيره نادي الفيحاء في مباراة الجولة السابعة عشر من عمر الدوري السعودي موسم 2023-2024، ويسعى الفريق الأحمر من أجل الفوز في هذه المباراة وحصد الثلاث نقاط.

موعد مباراة الأهلي والفيحاء

ويتلاقى فريق الأهلي مع نظيره فريق الفيحاء في دوري روشن السعودي، غدًا الخميس الموافق14/12/2023، على ملعب فيصل بن فهد.

وتنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية والدوحة، وفي تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد الفيحاء

وتبث المباراة بين الفريقين على قناة SSC الرياضية السعودية الناقل الحصري لمباريات دوري روشن السعودي.

ويدخل النادي الأهلي السعودي المواجهة وهو محتل المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن برصيد 31 نقطة.

بينما يحتل الفيحاء المركز العاشر في جدول ترتيب دوري روشن برصيد 19 نقطة.