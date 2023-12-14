نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة وست هام وفرايبورج في الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي وست هام يونايتد الإنجليزي استعداداته لمواجهة نظيره فريق فرايبورج الألماني اليوم الخميس في الجولة الأخيرة من دور المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي.

موعد مباراة وست هام وفرايبورج

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة مساء اليوم الخميس في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، وعند تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي وست هام يونايتد صدارة جدول ترتيب المجموعة برصيد 12 نقطة وهو نفس رصيد نقاط فريق فرايبورج الذي يحتل المركز الثاني.

وسوف يتم نقل مباراة وست هام ضد نظيره فريق فرايبورج اليوم الخميس في بطولة الدوري الأوروبي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية.