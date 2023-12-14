نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة وست هام وفرايبورج في الدوري الأوروبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعرض لكم دوت الخليج الرياضي القنوات المفتوحة والناقلة لإذاعة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي وست هام يونايتد الإنجليزي أمام نظيره فريق فرايبورج الألماني اليوم الخميس في الدوري الأوروبي.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة وست هام وفرايبورج

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي وست هام مع نظيره فريق فرايبورج الألماني اليوم الخميس في إطار مباريات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي.

وسوف تبدأ أحداث المباراة مساء اليوم الخميس في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، وعند تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

وإليكم القنوات المفتوحة والناقلة لإذاعة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي وست هام أمام نظيره فريق فرايبورج:-

Sport Klub 1 HD Slovenija.

beIN Sports FR HD 1.

Digi Sport 3 HD Romania.

Cosmote Sport 3 HD.

Arena Sport 1 HD Croatia.

Match! TV.

M+ Liga de Campeones 6.

Polsat Sport Premium 2 HD.

Virgin Media Two.

Eleven Sports 3 HD portugal.

Arena Sport 2 HD Premium Serbia.

TNT Sports 1.