نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة رين وفياريال في الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تنطلق اليوم الخميس الموافق الرابع عشر من شهر ديسمبر 2023، منافسات دور المجموعات من عمر بطولة الدوري الدوري الاوروبي والتي تشهد العديد من المباريات الهامه الحاسمه.

ويقدم موقع دوت الخليج الرياضي في السطور التالية، موعد المباراة المرتقبة بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي رين أمام نظيره نادي فياريال في إطار منافسات بطولة الدوري الاوروبي لكرة القدم.

ويلتقي الفريقان مساء اليوم الخميس الموافق الرابع عشر من شهر ديسمبر 2023، وذلك ضمن مباريات الجولة السادسة من منافسات الدوري الأوروبي موسم 2023/24.

ومن المقرر أن تنطلق أحداث المباراة المرتقبة بين الفريقين، في تمام الساعة الثامنة الا ربع بتوقيت جمهورية مصر العربية، والتاسعة الا ربع بتوقيت الممكلة العربية السعودية.

ومن المقرر أن يتم إذاعة اللقاء عبر شبكة قنوات بي ان سبورت القطرية الناقل الحصري لبطولة الدوري الاوروبي داخل جمهورية مصر العربية والشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

جدول ترتيب هدافي الدوري الأوروبي 2023/2024

يحتل بيير-إيميريك أوباميانغ صدارة هدافي الدوري الأوروبي برصيد 5 هدف، ويأتي جواو بيدرو في المركز الثاني برصيد 5، بينما يحل فينتشينزو جريفو ثالثا برصيد 4