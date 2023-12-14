نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل اجتماع يانكون مع حراس الأهلي.. وهؤلاء المرشحين للأحمر في يناير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد الإعلامي محمد شبانة، ان ميشيل يانكون مدرب حراس الأهلي على الاجتماع مع رباعي حراسة المرمى محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف وحمزة علاء داخل معسكر الفريق استعدادًا لخوض منافسات كأس العالم للأندية.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث عبر فضائية etc: يانكون تحدث مع الحراس عن تحركات مهاجمي اتحاد جدة داخل منطقة الجزاء لتشتيت الحراس وترك مساحات للقادمين من الخلف لتسديد الكرات في المرمي".

وأشار إلى أن مدرب الحراس عرض أكثر من مرة الاهداف في مرمي أوكلاند سيتي وطالب من الحراس كيفية التعامل مع الكرات من خلال التركيز مع اللاعب الذي يستحوذ عليها وليس تحركات كريم بنزيما.

وأكمل: "أكدت في وقت سابق أن وليد أزارو مطروح وبقوة على طاولة النادي الأهلي، ويقود هذا الاتجاه المهندس عدلي القيعي رئيس شركة كرة القدم، وهناك لاعبين على المستوى المحلي مرشحة مثل مروان حمدي، لكن هناك رغبة من جانب المصري في بيعه خارجيا، وهناك أحاديث حول رحيله إلى ليبيا، وهو من المرشحين مع أحمد أوفا وأحمد ريان، وهناك مفاضلة بينهم للتعاقد مع واحد منهم".

وأكد: "السنغالي بابا بادجي مهاجم المغرب التطواني مرشح أيضا وهو حاليا محل اهتمام كبير ويتم كتابة تقارير عنه من جانب محلل الأداء".

وأوضح أن هاني رمزي رئيس لجنة اكتشاف المواهب رشح مامادو دومبيا مهاجم منتخب مالي للشباب، وابراهيما ديارا، وكذلك السنغالي ادريسا جايا.

وأتم: "تم عرض اللاعبين من جانب لجنة الاسكاوتنج، وهناك حاليًا دراسة لامكانية ضم بعض اللاعبين مستقبلا".