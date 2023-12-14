نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ثلاثي الأهلي يتحدث لوسائل الإعلام في المران الختامي قبل لقاء الاتحاد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وافق الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على قيام 3 لاعبين من الأهلي بالحديث لوسائل الإعلام المختلفة قبل المران الختامي في السادسة مساء اليوم الخميس، والذي سيقام بمدينة الملك عبدالله الرياضية؛ استعدادًا لمواجهة اتحاد جدة السعودي يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2023.

ويخوض الأهلي مرانه الختامي في السادسة مساء اليوم الخميس بتوقيت السعودية - الخامسة بتوقيت القاهرة، استعدادًا لمواجهة اتحاد جدة السعودي ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2023.

وعقب المران يتوجه الفريق إلى ملعب الجوهرة بمدينة جدة، الذي سيحتضن لقاء الأهلي مع اتحاد جدة السعودي، من أجل معاينة وتفقد الملعب على الطبيعة.

وتستضيف المملكة العربية السعودية بطولة كأس العالم للأندية، والتي انطلقت الثلاثاء الماضي، وتستمر حتى يوم 22 ديسمبر الجاري.