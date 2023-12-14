نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب فولهام الإنجليزي يكشف مفاجأة: الشناوي كان لديه فرصة للاحتراف الخارجي! في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد هيوجو اوليفيرا، مدرب حراس المرمى والمدرب المساعد الحالي في الجهاز الفني لفريق فولهام الإنجليزي، أن محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، يقدم مستويات رائعة للغاية خلال الفترة الحالية.

وقال أوليفيرا في تصريحاته عبر برنامج رقم 10 على القناة الأولى مع الإعلامي كريم رمزي: "لم أعمل مع حارس مرمى مصري، ولكني أعلم أن مصر تملك العديد من الحراس المميزين".

وتابع: "محمد الشناوي بالطبع يتمتع بمستوى فني رائع ولكن أعتقد أن الفرصة بالنسبة له كانت سانحة للاحتراف، وكان ذلك سيضيف له كثيرا، والشناوي قدم مستوى رائع في منافسات كأس العالم".

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره فريق الاتحاد السعودي، يوم غدًا الجمعة، ضمن منافسات ربع نهائي بطولة كأس العالم للأندية.