نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب فولهام يوجه نصيحة خاصة لـ الأهلي قبل مواجهة اتحاد جدة في كأس العالم للأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره فريق الاتحاد السعودي، يوم غدًا الجمعة، ضمن منافسات الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم للأندية.

وكشف هيوجو أوليفيرا مدرب حراس المرمى، والمدرب المساعد الحالي في الجهاز الفني لفريق فولهام الإنجليزي توقعاته لمواجهة الأهلي ضد اتحاد جدة السعودي في ربع نهائي كأس العالم للأندية 2023.

وقال أوليفيرا في تصريحاته عبر برنامج رقم 10 على القناة الأولى مع الإعلامي كريم رمزي: "منافسة كبيرة ومواجهة صعبة بين الأهلي واتحاد جدة، ستكون مباراة صعبة للغاية، ليس سهلا أن تلعب مباراة مفتوحة أمام اتحاد جدة الذي يملك الكثير من اللاعبين المميزين"

واختتم حديثه قائلًا: "الأهلي مختلف عن اتحاد جدة قليلا، لكن إذا كان لدى الأهلي الوحدة الجماعية سوف يتخطى عقبة اتحاد جدة"