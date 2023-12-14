نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مونديال الأندية.. الأهلي يعقد مؤتمر صحفي قبل مواجهة اتحاد جدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يعقد مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي موتمر صحفي مساء اليوم قبل مواجهة اتحاد جدة في كأس العالم للأندية.

الأهلي يعقد مؤتمر صحفي قبل مواجهة اتحاد جدة

ويأتي ذلك طبقًا لتعليمات اللجنة المنظمة للبطولة بالسماح لوسائل الإعلام بحضور الموتمر الصحفي قبل مباراة الأهلي واتحاد جدة.

ويسعى مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي تحقيق الفوز على اتحاد جدة والتأهل إلى دور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية.

وتعادل الأهلي مع نظيره شباب بلوزداد الجزائري سلبيًا ضمن لقاءات الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراه الأهلي واتحاد جدة السعودي

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة اتحاد جدة ضمن مباريات دور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية والمقرر إقامتها مساء يوم الجمعة القادمة على ملعب الجوهرة المشعة.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي واتحاد جدة السعودي

تنقل مباراة الأهلي واتحاد جدة السعودي ضمن مباريات دور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية على قناة ssc sports المالكة لحقوق مباريات كأس العالم للأندية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.