نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التشكيل المتوقع للمصري لمواجهة الزمالك بالدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري نظيره فريق الزمالك مساء اليوم الخميس بالجولة التاسعة من منافسات دوري نايل.

استقر علي ماهر المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري علي التشكيل الذي سيخوض به مباراة الزمالك.

التشكيل المتوقع للمصري في مواجهة الزمالك

ومن المتوقع أن يبدأ المصرى المباراة بتشكيل مكون من: محمود جاد فى حراسة المرمى، كريم العراقى - أحمد منصور – باهر المحمدى - عمرو سعداوى، خط الوسط: محمود حمادة – إيزى إيميكا - محمد الشامى - إلياس الجلاصى - غيلاس قناوى، الهجوم: فخرالدين يوسف.

ومن المقرر أن يبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من: محمد عواد، محمود علاء،عمر جابر، حمزة المثلوثى، محمد عبدالشافى، نبيل عماد دونجا، محمد أشرف روقا وإبراهيما نداى، سيف الجزيرى، وأحمد مصطفى زيزو، شيكابالا.

محمود البنا حكمًا لمباراة المصري والزمالك

ويدير مباراة المصري والزمالك بالجولة التاسعة من منافسات الدوري الممتاز الطاقم التحكيم المكون من محمود البنا ، حكمًا للساحة ومعه كل من محمود أبو الرجال وهاني عبد الفتاح كمساعدين، بالإضافة إلى حمادة القلاوي، حكمًا رابعًا، فيما يتولى محمد عادل، مهام حكم الفيديو بمعاونة من زميله أحمد حسام طه.



موعد مباراة المصري والزمالك بالدوري

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري نظيره الزمالك غدا الخميس في تمام الساعة السابعة مساء على ملعب ستاد الجيش ببرج العرب بالجولة التاسعة من فعاليات دوري نايل.

القنوات الناقلة لمباراة المصري والزمالك

ومن المقرر أن تنقل مباراة المصري والزمالك علي قناة أون تايم حيث تعتبر مجموعة قنوات أون تايم هي الناقل الرسمي والحصري لمباريات الدوري الممتاز.

ترتيب المصري والزمالك بالدوري

يحتل النادي المصري المركز التاسع في جدول مسابقة الدوري برصيد 12 نقطة، وخاض المصري 7 مباريات فاز في 4 مواجهات وخسر 3 لقاءات أخرى وأحرز لاعبو المصري 9 أهداف واستقبلت شباكهم 13.



يحتل الزمالك المركز العاشر فى جدول مسابقة الدوري برصيد 11 نقطة بعدما خاض الفريق الأبيض 7 مباريات فاز في 3 مباريات وتعادل في مباراتين وخسر مثلهما وسجل لاعبو الزمالك 14 هدفا واستقبلت شباكهم 9 أهداف أخرى.