نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صباح المونديال.. كهربا يقترب من قيادة الهجوم والاتحاد يستعيد أهم نجومه وقميص الأهلي يزين متحف الفيفا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، استعداداته النهائية لخوض المواجهة الصعبة والمرتقبة أمام نظيره اتحاد جدة السعودي، في ربع نهائي كأس العالم للأندية 2023.

وتنطلق أحداث المباراة في الثامنة مساء غدا الجمعة الموافق 15 ديسمبر الجاري بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب الجوهرة المشعة.

- فيفا يطلب قميص الأهلي وكأس إفريقيا

ونشر الموقع الرسمي للنادي الأهلي عن طلب مسؤلو اللجنة المنظمة للبطولة في الحصول على كأس إفريقيا وقميص الأهلي وعلم النادي من أجل تزيين ملعب الجوهرة قبل مواجهة اتحاد جدة المرتقبة.

كما أبدى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" من مسؤولو بعثة الأهلي الحصول على قميص الفريق الأساسي والاحتياطي موقعا من اللاعبين من أجل وضعه في متحف فيفا.

- الأهلي بالزي التقليدي أمام الاتحاد

بعد انتهاء المؤتمر الفني لمباراة الأهلي والاتحاد، والذي تم الاتفاق به على ارتداء بطل إفريقيا، الزي التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والشراب الأحمر، ويرتدي حارس المرمى الطاقم الأزرق، على أن فيما يرتدي فريق اتحاد جدة طاقمًا مكونا من القميص الأصفر والأسود، والشورت الأسود، بينما يرتدي الحارس الطاقم البرتقالي بالكامل.

- حمد الله قريب من الظهور أمام الأهلي

ونشرت صحيفة "الرياضية"، السعودية أن مران الفريق اليوم سوف يتم على أثره حسم مشاركة المغربي عبد الرزاق حمد الله، مهاجم فريق الاتحاد، أمام الأهلي، في كأس العالم للأندية.

- كهربا الأقرب لقيادة هجوم الأهلي

واستقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، على مشاركة محمود عبد المنعم كهربا، مهاجم الفريق، في قيادة الخط الأمامي، في ظل عدم جاهزية الفرنسي موديست بشكل كامل لبدء المباراة.

- القنوات الناقلة لمباريات كأس العالم للأندية

تردد قناة ssc 1 على النايل سات

التردد: 12523.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

تصحيح الخطأ: 4/3.

تردد قناة ssc عربسات

القمرة الصناعي: العرب سات.

التردد: 12418.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: رأسي.

التشفير: لا يوجد تشغير للقناة.

الجودة: اتش دي.