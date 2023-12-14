كرة نسائية - وادي دجلة ضيف ثقيل على سموحة وتوت عنخ آمون يواجه زد

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أحمد جودة - القاهرة -

تنطلق عصر اليوم مباريات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم النسائية، ونبدأ الجولة العاشرة بمواجهة سهلة لوادي دجلة أمام سموحة، بعد أن يستضيف الثاني الفريق الدجلاوي حامل اللقب عصر اليوم في الإسكندرية.

وادي دجلة ضيف ثقيل على سموحة وتوت عنخ آمون يواجه زد



وتستأنف غدًا مواجهات الجولة العاشرة للدوري الممتاز للكرة النسائية بمواجهة متكافئة نسبيًا بين البنك الأهلي والطيران، ويستضيف دلفي السكندري نظيره فيوتشر، كما يحل اتحاد بسيون ضيفًا على المصري البورسعيدي، ويستضيف بيراميدز نظيره المقاولون العرب.

كما يلتقي طلائع الجيش مع المعادي واليخت، وتوت عنخ أمون يواجه زد اف سي، ويلتقي يستضيف المجد السكندري ضيفًا ثقيل مركز شباب الاميرية.

وكان قد ارتفع عدد الأندية المصرية المشاركة في الدوري الممتاز للكرة النسائية بعدما أعلن 16 نادي عن مشاركتهم في الدوري الممتاز لكرة القدم النسائية في موسم 2023-2024.

وكان الدوري الممتاز للكرة النسائية يضم عدد 12 فريق خلال المواسم السابقة، وعلى رأسهم وادي دجلة كبير أندية الكرة النسائية وحامل لقب الدوري الممتاز 14 مرة والأميرية والبنك الأهلي وبيراميدز وفيوتشر، ولكن أرتفع العدد لـ 16 فريق بعد أن أعلن 5 أندية جدد المشاركة وعلى رأسهم المصري البورسعيدي وسموحة وطلائع الجيش والمقاولون العرب وزد