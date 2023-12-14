نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. وفاة عمرو عبد الحق رئيس نادي النصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

توفى منذ قليل عمرو عبد الحق رئيس الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بعد تعرضه لأزمة صحية في وقت سابق.

وكان عمرو عبد الحق قد كسب انتخابات مجلس إدارة النصر في الدورة الماضية.

تعرض عمرو عبدالحق رئيس مجلس إدارة نادي النصر الرياضي، لوعكة صحية وعلي الفور تم نقله لأقرب مستشفي للخضوع للمتابعة وإجراء لفحوصات وتحاليل.

وأكد رحيم عبدالحق أن والده دخل الرعاية المركزة وأنه يتماثل للشفاء حيث يخضع لبعض الفحوصات الطبية لاستقرار الحالة. وطلب رحيم من المحبين الدعاء لعمرو عبدالحق للخروج من هذه الوعكة الصحية بسلام.

رحمة الله الفقيد الغالي وادخله فسيح جناته والهم اهله الصبر والسلوان