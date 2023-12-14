نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مونديال الأندية.. فابينيو يتحدى الأهلي ويتمنى عدم مواجهة السيتي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد لاعب وسط فريق اتحاد جدة السعودي لكرة القدم، البرازيلي فابينيو تفاريس، أن هدف فريقه في بطولة كأس العالم للأندية، التي تستضيفها السعودية، هو الوصول للنهائي.

وقال فابينيو في تصريحات خاصة لصحيفة "الرياضية" السعودية، نشرتها اليوم الخميس: "علينا الاستعداد بشكل جيد لمواجهة الأهلي المصري غدًا الجمعة، حتى تكون جاهزيتنا ممتازة، لأننا سنقابل فريقًا نعلم مدى جودته وقوته خاصة أنه معتاد على المشاركة في هذه البطولة، لذلك ستكون مباراة قوية بين الطرفين".

وأضاف في رده عن سؤال هل يتمنى لقاء فريق مانشستر سيتي الإنجليزي في النهائي العالمي، أجاب فابينيو:"الأهم هو أن نصل إلى النهائي بغض النظر عن الفريق الذي سنلعب ضده، ولا أتمنى مقابلة مانشستر سيتي لأنني أعلم أنه فريق قوي ورائع، ولكن إذا واجهناه سنقدم مباراة قوية معهم، ووصولنا إلى النهائي في حد ذاته يعد فخرًا لنا وللبلد المستضيف، وهذا الأهم في الوقت الحالي".

وانضم النجم البرازيلي للاتحاد في يوليو الماضي لمدة 3 أعوام تنتهي 2026.

ومن المقرر ان يواجه الاتحاد السعودي بطل الدوري ومستضيف بطولة كأس العالم للأندية 2023، الأهلي المصري، بطل إفريقيا، غدًا الجمعة.

وافتتح اتحاد جدة مباريات البطولة بالفوز على أوكلاند سيتي 3-0.