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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل بتروجت أمام أبو قير للأسمدة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - تشكيل بتروجت أمام أبو قير للأسمدة
تنطلق بعد قليل مباراة فريق بتروجت ونظيره ابو قير للأسمدة في الجولة الثانيه عشر من عمر بطولة دوري المحترفين.
حراسة المرمى: محمد أبو النجا
خط الدفاع:محمود شديد، هادي رياض،خالد أبو زيادة، وينفل كوابينا
خط الوسط:رشاد المتولي ،أحمد رضا، أحمد بحبح إسماعيل بامبا
خط الهجوم:سامح إبراهيم، حامد حمدان
يدير تحكيم اللقاء الحكم "محمد ناصر عباس ويعاونه كلًا من:" محمد مصطفى، عماد فرج، ومحمد عبدالحافظ حكم رابع.
يدخل فريق بتروجت المباراة متصدر برصيد 23 نقطة بينما أبو قير للأسمدة في المركز الثامن برصيد 16 نقطة