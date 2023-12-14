الرياضة

تشكيل بتروجت أمام أبو قير للأسمدة

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أحمد جودة - القاهرة - تشكيل بتروجت أمام أبو قير للأسمدة

تنطلق بعد قليل مباراة فريق بتروجت ونظيره ابو قير للأسمدة في الجولة الثانيه عشر من عمر بطولة دوري المحترفين.

 


حراسة المرمى: محمد أبو النجا

خط الدفاع:محمود شديد، هادي رياض،خالد أبو زيادة، وينفل كوابينا


خط الوسط:رشاد المتولي ،أحمد رضا، أحمد بحبح إسماعيل بامبا

خط الهجوم:سامح إبراهيم، حامد حمدان

 

يدير تحكيم اللقاء الحكم "محمد ناصر عباس ويعاونه كلًا من:" محمد  مصطفى، عماد فرج، ومحمد عبدالحافظ حكم رابع.

 

يدخل  فريق بتروجت المباراة متصدر  برصيد 23 نقطة بينما أبو قير للأسمدة في المركز الثامن برصيد 16 نقطة

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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