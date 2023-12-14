أحمد جودة - القاهرة - تشكيل بتروجت أمام أبو قير للأسمدة

تنطلق بعد قليل مباراة فريق بتروجت ونظيره ابو قير للأسمدة في الجولة الثانيه عشر من عمر بطولة دوري المحترفين.



حراسة المرمى: محمد أبو النجا

خط الدفاع:محمود شديد، هادي رياض،خالد أبو زيادة، وينفل كوابينا



خط الوسط:رشاد المتولي ،أحمد رضا، أحمد بحبح إسماعيل بامبا

خط الهجوم:سامح إبراهيم، حامد حمدان

يدير تحكيم اللقاء الحكم "محمد ناصر عباس ويعاونه كلًا من:" محمد مصطفى، عماد فرج، ومحمد عبدالحافظ حكم رابع.

يدخل فريق بتروجت المباراة متصدر برصيد 23 نقطة بينما أبو قير للأسمدة في المركز الثامن برصيد 16 نقطة