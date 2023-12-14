نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أيمن الرمادي يعلن تشكيل سيراميكا كليوباترا لمواجهة مودرن فيوتشر في دوري نايل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة الكابتن أيمن الرمادي، تشكيل الفريق لمواجهة مودرن فيوتشر، ضمن الجولة التاسعة من بطولة الدوري.

جاء التشكيل المختار على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد بسام

خط الدفاع؛ أحمد هاني - أحمد بيكهام - جاستس آرثر - محمد شكري

خط الوسط: محمد كناريا - محمد توني - محمد إبراهيم

خط الهجوم- محمود زلاكه - أحمد ياسر ريان - صديق أوجولا

ويجلس على مقاعد البدلاء كلا من: علي الجابري - خالد صبحي - محمود نبيل - محمد عنتر - جون إيبوكا - عبد الرحمن بودي - أحمد القرموطي - إسلام المزين - صامويل أمادي

موعد مباراه مودرن فيوتشر وسيراميكا كليوباترا في دوري نايل

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا لمواجهة مودرن فيوتشر ضمن لقاءات الجولة التاسعة من منافسات دوري نايل والمقرر إقامتها في الرابعة عصرًا على ستاد السلام.

