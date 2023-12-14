نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب دوري نايل قبل مباريات اليوم الخميس 2023-12-14 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث عاشقي كرة القدم في معرفة ترتيب الدوري المصري الممتاز، وذلك قبل انطلاق الجولة التاسعة من موسم 2023/2024.



يقدم لكم "دوت الخليج الرياضي" ترتيب الدوري المصري، قبل أن تنطلق مباريات الجولة التاسعة من منافسات الدوري المصري، غد الخميس الموافق 13 ديسمبر 2023.



وجاء جدول ترتيب البطولة قبل بداية مباريات الجولة التاسعة على النحو التالي:



1- فريق بيراميدز 16 نقطة.

2- فريق الأهلي 14 نقطة.

3- فريق طلائع الجيش 14 نقطة.

4- فريق سيراميكا كليوباترا 13 نقطة.

5- فريق زد اف سي 13 نقطة.

6- فريق مودرن فيوتشر 12 نقطة.

7- فريق الاتحاد السكندري 12 نقطة.

8- فريق سموحة 12 نقطة.

9- فريق المصري البورسعيدي 12 نقطة.

10- فريق الزمالك 11 نقطة.

11- فريق الجونة 10 نقاط.

12- فريق إنبي 10 نقاط.

13- فريق بلدية المحلة 9 نقاط.

14- فريق الإسماعيلي 7 نقاط.

15- فريق الداخلية 6 نقاط.

16- فريق فاركو 5 نقاط.

17- فريق المقاولون العرب 4 نقاط.

18- فريق البنك الأهلي 3 نقاط.