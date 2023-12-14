نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة روما وشيريف تيراسبول في الدوري الأوروبي في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يبحث محبي الكرة العالمية عن تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي روما الإيطالي مع نظيره فريق شيريف تيراسبول المولدوفي اليوم الخميس الموافق 14 ديسمبر الحالي بستاد الأولمبيكو في لقاء حاسم بينهم ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور مجموعات الدوري الأوروبي بقيادة جوزيه مورينيو.
موعد مباراة روما وشيريف تيراسبول
وتنطلق صافرة بداية مباراة روما وشيريف تيراسبول مساء الخميس في تمام الساعة 7:45 بتوقيت القاهرة والساعة 8:45 بتوقيت السعودية والدوحة بتعليق علي محمد علي.
ترتيب مجموعة روما وشيريف تيراسبول
1- سلافيا براج 12 نقطة
2- روما 10 نقاط
3- سيرفيت 5 نقاط
4- شيريف نقطة
القنوات الناقلة لمباراة روما وشيريف
القمر: سهيل سات
التردد: 11585
الاستقطاب: عمودي
الترميز: 27500
تصحيح الخطأ: 2/3.
قناة ARD Das Erste HD الألمانية
التردد: 11493 أفقي
معدل الترميز: 22000
القمر: Astra 19.2°e
- قناة ZDF الألمانية
التردد:11954 أفقي
التردد 11836 أفقي
معدل الترميز: 27500
القمر: Astra 19.2°e
- قناة Idman
التردد: 11169 أفقي
معدل الترميز: 20400
القمر: AzerSpace 46°E
- قناة IRIB Tv3
التردد: 11900 عمودي
معدل الترميز: 27500
القمر: Badr 26°E
- قناة Armenia Region
التردد: 11109 عمودي
معدل الترميز: 3407
القمر: Eutelsat 36°E
- قناة 3 Sport
التردد: 11293 عمودي
معدل الترميز: 27500
القمر: Afghansat 1
-قناة Iran 3
التردد: 11555 عمودي
معدل الترميز: 30000
القمر: Intelsat 902
- قناة Comedy TV
التردد: 11174 عمودي
معدل الترميز: 28800
القمر: AzerSpace 46°E
- قناة Italia 1
التردد: 11371 أفقي
معدل الترميز: 29900
القمر: Hot Bird
- قناة Rah-e-Farda
التردد: 11293 عمودي
معدل الترميز: 27500
القمر: Afghansat 1
تشكيل روما أمام شيريف
حراسة المرمى: باتريسيو
خط الدفاع: مانشيني، لورينتي، نديكا.
خط الوسط: راسموس، بريان، لياندرو، لورينزو.
خط الهجوم: نيكولا، ديبالا، لوكاكو.