نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ليفربول وسانت جيلواز في الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول ضيفًا ثقيلًا على نظيره سانت جيلواز مساء اليوم الخميس 14 ديسمبر 2023 على ملعب "لوتو بارك"، وذلك في إطار الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي.

ويحتل ليفربول صدارة جدول ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 12 نقطة، بعد الفوز في أربع مباريات وخسارة لقاء وحيد، فيما يحتل فريق سانت جيلواز المركز الثالث برصيد 5 نقاط، بعد الفوز في مباراة والتعادل في لقاءين وخسارة مثلهما.

موعد مباراة ليفربول ضد سانت جيلواز في الدوري الأوروبي

تبدأ أحداث مباراة ليفربول وسانت جيلواز اليوم الخميس في تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد سانت جيلواز في الدوري الأوروبي

تمتلك إدارة شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، حقوق بث وإذاعة مباريات بطولة الدوري الأوروبي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لذلك ستنقل مباراة ليفربول ضد سانت جيلواز مساء اليوم الخميس، عبر قنواتها، وتحديدًا bein Sports 1HD.