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أحمد جودة - القاهرة -

يرغب عشاق مشاهدة الريدز في معرفة القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وسانت جيلواز، حيث يلتقي الفريقان مساء اليوم الخميس الموافق الرابع عشر من شهر ديسمبر الجاري، ضمن منافسات بطولة الدوري الأوروبي 2023-2024.

ويحتضن ملعب "لوتو بارك" هذا اللقاء بين فريقي ليفربول وسانت جيلواز، وذلك في إطار الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي "اليورباليح".

موعد مباراة ليفربول وسانت جيلواز في الدوري الأوروبي

يطلق حكم اللقاء صافرة انطلاق مباراة ليفربول ضد سانت جيلواز اليوم الخميس في تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وسانت جيلواز في الدوري الأوروبي

سيتم نقل وإذاعة مباراة ليفربول وسانت جيلواز مساء اليوم الخميس، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الأوروبي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD.

التردد: 11054.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

معدل الترميز: 27500.

جودة العرض: HD.