نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ريال بيتيس وجلاسكو رينجرز في الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال بيتيس الإسباني استعداداته لمواجهة نظيره فريق جلاسكو رينجرز الاسكتلندي مساء اليوم الخميس في إطار مباريات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي.

موعد مباراة ريال بيتيس وجلاسكو رينجرز

وتنطلق صافرة بداية مباراة ريال بيتيس ضد نظيره فريق رينجرز مساء اليوم الخميس في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، وعند تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال بيتيس صدارة جدول ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط، فيما يحتل فريق رينجرز المركز الثاني برصيد 8 نقاط.

القنوات الناقلة لمباراة ريال بيتيس وجلاسكو رينجرز

وسوف يتم نقل مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال بيتيس أمام نظيره فريق جلاسكو رينجرز الاسكتلندي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية.