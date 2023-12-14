نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك بالزي البديل أمام المصري البورسعيدي في الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يرتدي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك زيه البديل باللون الأزرق في مباراة المصري البورسعيدي، المقرر لها في السابعة مساء اليوم الخميس باستاد برج العرب، ضمن مباريات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز.

يأتي ارتداء فريق الزمالك للزي البديل في لقاء اليوم أمام المصري بسبب ارتداء الفريق البورسعيدي زيه باللون الأبيض.

وتضم قائمة الزمالك لخوض اللقاء كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد - عبد الرحمن نفاد - معاذ علاء الدين.

خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمود حمدي" الونش"- محمد عبد الغني - محمد طارق - أحمد رفاعي - محمد عبد الشافي - عبد الله جمعة.

خط الوسط: نبيل عماد "دونجا" - محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد مصطفى "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - يوسف إبراهيم " أوباما ".

خط الهجوم:سيف الدين الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.

موعد مباراة الزمالك ضد المصري البورسعيدي

يستعد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره المصري البورسعيدي، مساء اليوم الخميس، على ستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة التاسعة للدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ترتيب الفريقين في الدوري المصري الممتاز

ويدخل أبناء ميت عقبة اللقاء في المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري العام برصيد 11 نقطة، بينما يحتل المصري البورسعيدي المركز التاسع برصيد 12 نقطة.

القنوات الناقلة لمباريات الدوري المصري الممتاز

وتعتبر مجموعة قنوات أون تايم سبورت، هي المالك الحصري لحقوق بث وإذاعة مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز، حصري ومباشر عبر قنواتها المختلفة في جمهورية مصر العربية والوطن العربي.