نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة مباراة بتروجت وأبو قير للأسمدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق فريق بتروجت الفوز بثلاثية أهداف مقابل هدف على حساب أبو قير للأسمدة في الجولة الثانية عشر من عمر مسابقة دوري المحترفين.

خاض فريق بتروجت المباراة بتشكيل مكون من..

حراسة المرمى: محمد أبو النجا

خط الدفاع:محمود شديد، هادي رياض،خالد أبو زيادة، وينفل كوابينا



خط الوسط:رشاد المتولي ،أحمد رضا، أحمد بحبح إسماعيل بامبا

خط الهجوم:سامح إبراهيم، حامد حمدان



تقدم فريق بتروجت في الشوط الأول بهدفين عن طريق كلًا من:"رشاد المتولي،خالد أبوزيادة"



وفي الشوط الثاني عزز تقدمه وسجل " سامح إبراهيم " الهدف الثالث



وجاء هدف أبو قير للأسمدة في الشوط الثاني عن طريق أحمد عادل قبل ختام اللقاء.



أدار تحكيم اللقاء الحكم "محمد ناصر عاونه كلًا من:" محمد مصطفى، عماد فرج، محمد عبدالحافظ



الفوز يرفع رصيد بتروجت إلي 26 نقطة في المركز الأول ويتجمد رصيد أبو قير للأسمدة عند النقطة 16