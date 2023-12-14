نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قائمة طنطا لمواجهة غزل المحلة غدا الجمعة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول بنادي طنطا الرياضي بقياده عمرو أنور المدير الفني عن قائمة الفريق التي سوف يخوض بها لقاء غزل المحله في ديربي الغربية والذي سوف يقام علي ملعب طنطا الثانيه والنصف عصرا ضمنمواجهات الجولة الـ21 من دوري المحترفين.
قائمة طنطا لمواجهة غزل المحلة
حيث جاءت قائمة طنطا كالتالي:
أحمد ربيع الشيخ
مصطفي الكومي
أحمد على
محمد مصطفى حموشة
أحمد حسنى
كريم أسامة
محمد الشرخة
أحمد السيد
فارس طارق
أحمد الشامى
أسامة النجار
شهاب فتحى
حسون محمد
عبدالرحمن الدح
محمد عاطف
ابراهيم جمال
محمد السيد عبدالهادى
نصر عبدالرازق
محمد شيكا
أقطاى عبدالله
ويحتل طنطا المركز التاسع في جدول الترتيب برصيد ١٥ نقطة بينما يحتل غزل المحلة المركز الخامس برصيد 21نقطة.