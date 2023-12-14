قائمة طنطا لمواجهة غزل المحلة غدا الجمعة

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول بنادي طنطا الرياضي بقياده عمرو أنور المدير الفني عن قائمة الفريق التي سوف يخوض بها لقاء غزل المحله في ديربي الغربية والذي سوف يقام علي ملعب طنطا الثانيه والنصف عصرا ضمنمواجهات الجولة الـ21 من دوري المحترفين.

محمد يوسف

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