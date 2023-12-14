الرياضة

قائمة طنطا لمواجهة غزل المحلة غدا الجمعة

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول بنادي طنطا الرياضي بقياده عمرو أنور المدير الفني عن قائمة الفريق التي سوف يخوض بها لقاء غزل المحله في ديربي الغربية والذي سوف يقام علي ملعب طنطا الثانيه والنصف عصرا ضمنمواجهات الجولة الـ21 من دوري المحترفين.

قائمة طنطا لمواجهة غزل المحلة

حيث جاءت قائمة طنطا كالتالي:

أحمد ربيع الشيخ 
مصطفي الكومي 
أحمد على 
محمد مصطفى حموشة 
أحمد حسنى
كريم أسامة 
محمد الشرخة 
أحمد السيد 
فارس طارق 
أحمد الشامى 
أسامة النجار 
شهاب فتحى 
حسون محمد 
عبدالرحمن الدح 
محمد عاطف 
ابراهيم جمال 
محمد السيد عبدالهادى 
نصر عبدالرازق 
محمد شيكا  
أقطاى عبدالله


ويحتل طنطا المركز التاسع في جدول الترتيب برصيد ١٥ نقطة بينما يحتل غزل المحلة المركز الخامس برصيد 21نقطة.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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