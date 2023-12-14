كهربا: من الرائع مواجهة اتحاد جدة بملعب الجوهرة.. وقادرون على تحقيق الفوز

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أحمد جودة - القاهرة - علق محمود كهربا لاعب الأهلي على المواجهة المرتقبة أمام نادي اتحاد جدة في ربع نهائي بطولة كأس العالم للأندية.

ماذا قال كهربا عن مواجهة اتحاد جدة؟

وقال كهربا في لقاء قبل المباراة: "من الصدف الجيدة أني سأواجه نادي الاتحاد مجددًا على ملعب الجوهرة، فلقد لعبت للنادي.

وأضاف:" نحن النادي الأهلي لا نخاف من أحد، والفرق هي من تهابنا".

واوضح: "قادرون على تحقيق الفوز غدًا أمام الاتحاد السعودي، رغم أنه يملك مجموعة مميزة من اللاعبين".

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض منافسات كأس العالم للأندية في السعودية خلال الأيام المقبلة.

ويلتقي النادي الأهلي مع اتحاد جدة السعودي بعد فوز الأخير على أوكلاند سيتي وذلك يوم 15 ديسمبر الحالي في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.