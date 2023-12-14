نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيلة المصري لمباراة الزمالك بالجولة التاسعة من الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن علي ماهر المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري عن تشكيلته المختارة لمباراته بالجولة التاسعة من الدوري والتي تجمعه بنظيره فريق الزمالك والمقرر إقامتها في السابعة مساء اليوم الخميس على ستاد الجيش ببرج العرب.

وضمت التشكيلة كل من: محمود جاد لحراسة المرمى، كريم العراقي، باهر المحمدي، أحمد أيمن منصور، عمرو سعداوي لخط الدفاع، محمود حمادة، ايزي ايميكا كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط، ميدو جابر، الياس الجلاصي، غيلاس جناوي كثلاثي ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد فخر الدين بن يوسف.

فيما ضمت قائمة البدلاء كل من عصام ثروت، أحمد عيد ، عمرو موسى، محمد دبش، حسين السيد، حسن علي، سمير فكري، محمد الشامي، ليستويل أمانكونا.

موعد مباراة المصري والزمالك بالدوري

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري نظيره الزمالك غدا الخميس في تمام الساعة السابعة مساء على ملعب ستاد الجيش ببرج العرب بالجولة التاسعة من فعاليات دوري نايل.

القنوات الناقلة لمباراة المصري والزمالك

ومن المقرر أن تنقل مباراة المصري والزمالك علي قناة أون تايم حيث تعتبر مجموعة قنوات أون تايم هي الناقل الرسمي والحصري لمباريات الدوري الممتاز.

ترتيب المصري والزمالك بالدوري

يحتل النادي المصري المركز التاسع في جدول مسابقة الدوري برصيد 12 نقطة، وخاض المصري 7 مباريات، فاز في 4 مواجهات وخسر 3 لقاءات أخرى، وأحرز لاعبو المصري 9 أهداف واستقبلت شباكهم 13.

يحتل الزمالك المركز العاشر فى جدول مسابقة الدوري برصيد 11 نقطة، بعدما خاض الفريق الأبيض 7 مباريات، فاز في 3 مباريات وتعادل في مباراتين وخسر مثلهما، وسجل لاعبو الزمالك 14 هدفًا واستقبلت شباكهم 9 أهداف أخرى.