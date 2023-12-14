نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيراميكا كليوباترا يفرض التعادل الإيجابي على فيوتشر في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت منذ قليل المباراة التي جمعت بين فريقي مودرن فيوتشر وسيراميكا كليوباترا ضمن لقاءات الجولة التاسعة من منافسات دوري نايل بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

نتيجة مباراة فيوتشر وسيراميكا

وفي الشوط الأول شهدت المباراة محاولات من جانب الفريقين لإحراز أهداف وفي الدقيقة 17 أحرز مروان محسن الهدف الأول لنادي مودرن فيوتشر لينتهي بعد ذلك الشوط الأول بتقدم مودرن فيوتشر بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني استمرت المحاولات من جانب الفريقين لإحراز أهداف وفي الدقيقة 4 من الوقت بدل الضائع أحرز محمد شكري هدف التعادل لنادي سيراميكا كليوباترا لتنتهي المباراة بعد ذلك بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

ترتيب الفريقين في الدوري المصري

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد نادي مودرن فيوتشر إلي 15 نقطة في المركز السابع برصيد 13 نقطة بينما ارتفع رصيد نادي سيراميكا كليوباترا عند 14 نقطة في المركز الثاني.

موعد مباراه مودرن فيوتشر واتحاد العاصمة الجزائري في كأس الكونفدرالية الإفريقية

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي مودرن فيوتشر لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري ضمن لقاءات الجولة الرابعة من منافسات كأس الكونفدرالية الإفريقية والمقرر إقامتها مساء يوم الأربعاء القادم على ستاد السلام.

القناة الناقلة لمباراة مودرن فيوتشر واتحاد العاصمة الجزائري في كأس الكونفدرالية

تنقل مباراة مودرن فيوتشر واتحاد العاصمة الجزائري ضمن لقاءات الجولة الرابعة من منافسات كأس الكونفدرالية الإفريقية على قناة bein sport hd 6 المالكة لحقوق مباريات كاس الكونفدرالية الإفريقية.