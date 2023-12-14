نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل بلدية المحلة الرسمي لمواجهة بيراميدز في دوري نايل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن أحمد عبد الرؤوف المدير الفني لفريق بلدية المحلة تشكيل مباراة بيراميدز في الجولة التاسعة لبطولة الدوري العام.

تشكيل بلدية المحلة الرسمي لمواجهة بيراميدز

ويحل بلدية المحلة ضيفًا على نظيره بيراميدز في إطار الجولة التاسعة من بطولة دوري نايل على ستاد الدفاع الجوي في الساعة السابعة مساءً.

وجاء التشكيل كالتالي

حراسة المرمى: أحمد حسين

خط الدفاع: السيد عوض - محمد صابر - أحمد رضا - هشام حافظ

خط الوسط: أحمد كهربا - ابراهيم شتا - إسلام مرزوق - محمد أميسي - فيبو حكيم

خط الهجوم: حسام أشرف

ويتواجد على دكة البدلاء

محمود ماهر - كريم أشرف - محمد أشرف - عيد الناصر دي ماريا - حسام حسن - محمد عادل امو - وزضم - ماجد هاني - مؤمن أحمد.

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