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أحمد جودة - القاهرة - فوز بتروجت والقناة ودكرنس وتعادل السكة الحديد في دورى المحترفين

شهدت مباريات الجولة الثانية عشر بدوري المحترفين، فوز فريق بتروجت على فريق ابو قير للاسمده بثلاثية مقابل هدف.

حيث شهد الشوط الأول تقدم بتروجت بهدف سجله رشاد المتولي في الدقيقة 11.

وفي الشوط الصاني أضاف خالد ابو زياد الهدف الثاني.

وإدرك سامح ابراهيم الهدف الثالث، بينما سجل احمد عادل هدف هذف ابو قير.



- فوز فريق دكرنس على فريق النصر للتعدين بهدف دون رد سجله محمد حسن في الدقيقة 17 من الشوط الأول.



- فوز فريق راية على فريق we بهدفين مقابل هدف تقدم رايه بهدفين ابو بكر سيلا بينما سجل حسام احمد هدف وي.



- فوز فريق القناة على فريق بترول اسيوط بهدفين نظيفين سجلها سايكو بواقع هدف في كل شوط.



- تعادل فريق لافيينا مع فريق اسوان بهدفين لكل منهما انتهى الشوط الأول بهدف لمثله تقدم أسوان بهدف مصطفى عنانى في الدقيقة 13.

وتعادل حازم ابو سنه لافيينا في الدقيقة 41.

وأضاف مصطفى عبد الرسول الهدف الثاني.



وتعادل عمر عسليه هدف التعادل في الدقيقة 40 من الشوط الثاني.



- تعادل فريق السكة الحديد مع فريق جمهورية شبين سلبيًا.



- تعادل فريق بروكسي مع فريق النجوم بهدف لمثله تقدم النجوم بهدف دون رد سجله احمد عامر من ركلة جزاء في الشوط الأول.

وتعادل حسام بركات في الدقيقة 34 من الشوط الثاني