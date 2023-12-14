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أحمد جودة - القاهرة - فوز الشمس والمريخ وبور فؤاد وتعادل منتخب السويس في دورى القسم الثاني

أسفرت نتائج مباريات الجولة الثامنة لمجموعتى القاهرة والقناة بدورى القسم الثاني ب عن التالى..



المجموعة الثالثة

- تعادل فريق منتخب السويس مع فريق العبور بهدف لمثله تقدم السويس بهدف دون رد سجله فتحي السعيد في الشوط الأول

وتعادل ابراهيم للعبور في الشوط الثاني.



- فوز فريق المريخ على فريق جنوب سيناء بخماسية نظيفة انتهى الشوط الأول بهدفين نظيفين سجلهما أحمد بكر في الدقيقة 8 ومحمد عوض في الدقيقة 32 من الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني استطاع المريخ من تسجيل 3 اهداف عن طريق عبد الله ناصر في الدقيقة 47 وأحمد عبد الرزاق في الدقيقة 57 واختتم الاهداف عمر صلاح.



- فوز فريق الشمس على فريق شباب العريش بهدفين نظيفين سجلها اسلام محمود في الشوط الأول واضاف الشمس الهدف الثاني في الشوط الثاني.

- فوز فريق النصر على فريق نجمة سيناء بهدف دون رد.

المجموعة الرابعة

-تعادل فريق الو ايجيبت مع فريق تيم إف سي بهدف لمثله تقدم اسلام صبري للو ايجيبت في الدقيقة 15 من الشوط الأول وتعادل ابو بكر لتيم في الشوط الثاني.



- فوز فريق بور فؤاد على فريق مصر للتامين بهدفين مقابل هدف حيث تقدم بور فؤاد بهدف على الملواني من ركلة جزاء.

وتعادل مصر للتامين في الشوط الثاني عن طريق محمد خالد ولضاف ابراهيم السامولى الهدف الثاني.



- تعادل فريق اتحاد الشرطة مع فريق كهرباء الاسماعيليه بهدف لمثله تقدم اتحاد الشرطة بهدف دون رد في الشوط الأول، واضاف محمود دعبسه هدف الكهرباء.



وتختتم الجوله يوم الاحد بمباراة

الانتاج الحربي مع فريق ايسترن كومباني.



مجموعة بحرى

- فوز فريق بايونيرز على فريق بلقاس بهدف دون رد سجله العجمي وليد بالوقت القاتل.



- فوز فريق كفر الشيخ علي فريق

صيد المحلة بهدفين نظيفين للاعب عوض التهامي.