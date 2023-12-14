عاجل.. تشكيل ليفربول الرسمي لمواجهة سانت جيلواز في الدوري الأوروبي

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن المدرب الألماني يورجن كلوب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، عن التشكيل الرسمي للريدز، استعدادا لمواجهة نظيره فريق سانت جيلواز مساء اليوم الخميس 14 ديسمبر 2023 على ملعب "لوتو بارك" ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من عمر بطولة الدوري الأوروبي.

موعد مباراة ليفربول ضد سانت جيلواز في الدوري الأوروبي

ومن المنتظر أن يتم انطلاق مباراة ليفربول ضد سانت جيلواز، في تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

تشكيل ليفربول لمواجهة سانت جيلواز في الدوري الأوروبي

حراسة المرمى: كيلير.

خط الدفاع: برادلي، ماتيب، كوناتي، تشامبرز.

خط الوسط: واتارو إندو، كورتيس جونز، هارفي إليوت.

خط الهجوم: كوانساه، كودي جاكبو، بن دوك.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول أمام سانت جيلواز في الدوري الأوروبي

والجدير بالذكر أن مباراة ليفربول ضد سانت جيلواز من المنتظر أن يتم إذاعتها عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، حيي تعد الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة الدوري الأوروبي داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا قناة bein Sports 1HD.