نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كأس العالم للأندية 2023.. حجازي وكهربا أصدقاء الأمس ومنافسي اليوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينتظر متابعي بطولة كأس العالم للأندية 2023، قمة عربية خالصة تجمع بين اتحاد جدة والأهلي المصري، وذلك في دور نصف نهائي البطولة.

وانطلقت البطولة من الثاني عشر من الشهر الحالي، حتى الثاني والعشرون من الشهر ذاته، والتي تقام في المملكة العربية السعودية.

أصدقاء الأمس منافسي اليوم

وفي هذه المواجهة تحضر مقولة أصدقاء الأمس منافسي اليوم، والتي تنطبق تحديدا على أحمد حجازي ومحمود كهربا.

أحمد حجازي، كان أحد أعمدة الأهلي الأساسية في خط الدفاع، والذي حصد معهم 4 ألقاب منها لقبين الدوري، ولقبين كأس السوبر، بينما مع الاتحاد حصد لقب السوبر وحصل على الدوري السعودي

ليعود من جديد أمام الأهلي بذكريات كبيرة، وأملا في الفوز ومواصلة طريق المونديال.

محمود كهربا، أيضا يعود من جديد بعد فترة طويلة قضاها مع نمور جدة، فمعهم توج بلقبي كأسي الملك وولي العهد وذلك في عام 2016 حتى 2018

لكن مع الأهلي استطاع حصد ثلاثة ألقاب دوري ابطال افريقيا، ولقبي كأس السوبر الافريقي، ولقب الدوري، إضافة إلى لقبي كأس مصر، وميداليتين برونزية في مونديال الاندية.

وتقام المواجهة بين الفريقين في تمام الثامنة مساء الغد، ويستقبلها ملعب الجوهرة المشعة.

قائمة الاهلي لبطولة كأس العالم للأندية

حراسة المرمى: محمد الشناوي، حمزة علاء، مصطفى شوبير.

الدفاع: خالد عبدالفتاح، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أكرم توفيق، على معلول، محمد عبدالمنعم، كريم فؤاد، محمد هاني، كريم الدبيس.

في الوسط: مروان عطية، حسين الشحات، أليو ديانج، عمرو السولية، محمد مجدي أفشة، إمام عاشور، طاهر محمد طاهر، أحمد نبيل كوكا.

في الهجوم: محمود كهربا، بيرسي تاو، أنتوني موديست