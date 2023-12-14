نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كأس العالم للأندية 2023.. بشرى سارة في صفوف اتحاد جدة قبل مواجهة الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينتظر متابعي بطولة كأس العالم للأندية 2023، قمة عربية خالصة تجمع بين اتحاد جدة والأهلي المصري، وذلك في دور نصف نهائي البطولة.

وانطلقت البطولة من الثاني عشر من الشهر الحالي، حتى الثاني والعشرون من الشهر ذاته، والتي تقام في المملكة العربية السعودية.

واستعاد نادي الاتحاد مهاجمه المغربي عبد الرازق حمد الله، ليكون على استعداد في مواجهة الأهلي.

غياب في المباراة الأولى

وكان المغربي قد غاب عن مران فريقه الأخير قبل مواجهة أوكلاند سيتي والذي غاب عنها أيضا، والتي انتهت بفوز العميد بثلاثية نظيفة.

ويعد حمد الله من العناصر الأساسية لفريقه، والذي ترك معهم بصمة إيجابية كبيرة.

وتقام المواجهة بين الفريقين في تمام الثامنة مساء الغد، ويستقبلها ملعب الجوهرة المشعة.

ويأمل اتحاد جدة عبور عقبة بطل دوري ابطال افريقيا، من أجل تحقيق إنجاز جديد في المونديال عقب مشاركة أولى عام 2005، والتي بالمناسبة شهدت مشاركة الأهلي في النسخة ذاتها.

قائمة اتحاد جدة في كأس العالم للأندية

في حراسة المرمى: عبد الله المعيوف - مارسيلو جروهي - أسامة المرمش.

في الدفاع: عمر حوساوي - لويز فيليبي - زكريا حوساوي - مهند الشنقيطي - حسن كادش - أحمد حجازي - أحمد بامسعود.

في الوسط: سلطان الفرحان - نجولو كانتي - فابينيو - إيجور كورنادو - جوتا - فيصل الغامدي - مروان الشافي - عبد الرحمن العبود - مد الله العليان - صالح الجمعان.

في الهجوم: كريم بنزيما - رومارينيو - عبد الرزاق حمد الله.

