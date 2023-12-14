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أحمد جودة - القاهرة - "الهلال وبالميراس" تميمة حظ للأهلي في كأس العالم للأندية 2023 ضد اتحاد جدة لطريقه إلى النهائي

"الهلال وبالميراس" تميمة حظ للأهلي في كأس العالم للأندية 2023 ضد اتحاد جدة لطريقه إلى النهائي، ينتظر عشاق ومحبي كرة القدم العربية مباراة بنكهة عالمية بين النادي الأهلي المصري كبير إفريقيا واتحاد جدة بطولة السعودية في مونديال كأس العالم للأندية 2023.

وتتصدر مباراة الأهلي واتحاد جدة السعودي المشهد الرياضي خلال الساعات القليلة والفترة الماضية، كما تتصدر محركات البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي الشهيرة لأهميتها الكبرى.

"الهلال وبالميراس" تميمة حظ للأهلي في كأس العالم للأندية 2023 ضد اتحاد جدة لطريقه إلى النهائي

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"الهلال وبالميراس" تميمة حظ للأهلي في كأس العالم للأندية ضد اتحاد جدة لطريقه إلى النهائي

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موعد مباراة الأهلي والاتحاد في كأس العالم للأندية 2023

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضد نظيره الاتحاد السعودي مساء غدًا الجمعة 15 ديسمبر الجاري، في إطار منافسات الدور الربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية 2023.

ويستضيف ملعب ستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية المباراة بين الأهلي واتحاد جدة، ومن المقرر أن تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة والعاشرة بتوقيت أبو ظبي، والسادسة بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

مباراة الأهلي والاتحاد في كأس العالم للأندية 2023

يتشبث النادي الأهلي بتمينة حظ في مباراة الغد ضد الاتحاد السعودي، بفريقي الهلال الغريم التقليدي للأخير، وبالميراس البرازيلي، في طريق المارد الأحمر للمباراة النهائية وتحقيق مركز جديد في مونديال الأندية.

حيث يأمل الأهلي في تحقيق ميدالية جديد بالوصول إلى المباراة النهائية، من حيث حصد فضية أو ذهبية كأس العالم للأندية 2023، متشبث بأمل فريقي الهلال السعودي وبالميراس البرازيلي.

"الهلال وبالميراس" تميمة حظ للأهلي في كأس العالم للأندية ضد اتحاد جدة لطريقه إلى النهائي

حيث أن بصيص الأمل الأول للأهلي متعلق بفريق بالميراس البرازيلي، الذي حقق المركز الرابع في عام 2020 بعد أن هزم من الأهلي، ثم عاد في العام الذي يليه عام 2021 ووصل المباراة النهائية الذي خسرها أمام تشيلسي الإنجليزي

الهلال المركز الرابع بعد أن خسر من الأهلي في المباراة الشهيرة بنتيجة برباعية نظيفة في عام 2021، ليعود في عام 2022 ويصل للمباراة النهائية ويحصد الميدالية الفضية بعد الهزيمة أمام ريال مدريد، وحاليًا يتشبث الأهلي بذلك الأمل في الوصول للمباراة النهائية بعد أن حقق المركز الرابع عام 2022، على أمل أن يصل للمباراة النهائية عام 2023.

عدد مشاركات الأهلي في كأس العالم للأندية

يعد الأهلي ثاني الفرق العالمية المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية عبر التاريخ، بعد تحقيقه رصيد 9 مرات خلف فريق أوكلاند سيتي النيوزلندي برصيد 10 مرات، فقد شارك الأهلي في أعوام 2005، و2006، و2008، و2012، و2013،و2015، و2021، و2022، قبل المشاركة الأخير الجاريه 2023.

تأهل الأهلي والاتحاد لكأس العالم للأندية 2023

يذكر أن حقق المارد الأحمر مشاركته التاسعة في مونديال الأندية 2023، عقب تحقيق الفوز ضد نظيره الوداد المغربي بثلاثية مقابل هدفين بمجموع المباراتين، فيما يشارك اتحاد جدة السعودي في كأس العالم بصفته حامل لقب دوري روشن السعودي، صاحب الأرض والمستضيف للبطولة.

"الهلال وبالميراس" تميمة حظ للأهلي في كأس العالم للأندية ضد اتحاد جدة لطريقه إلى النهائي

تشكيل الأهلي المتوقع ضد اتحاد جدة بكأس العالم للأندية

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: رامي ربيعة، علي معلول، محمد هاني، ياسر إبراهيم.

خط الوسط: أليو ديانج، إمام عاشور، مروان عطية

خط الهجوم: محمود كهربا، حسين الشحات، بيرسي تاو.

تشكيل اتحاد جدة المتوقع أمام النادي الأهلي في كأس العالم للأندية

حراسة المرمى: مارسيلو جروهي.

خط الدفاع: أحمد حجازي، مهند الشنقيطي، زكريا هوساوي، حسن كادش.

خط الوسط: فيصل الغامدي، نجولو كانتي، فابينيو

خط الهجوم: كريم بنزيما، رومارينهو، إيجور كورنادو.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والاتحاد في كأس العالم للأندية 2023

تمتلك قناة SSC الرياضية السعودية المشفرة حقوق بث جميع مباريات بطولة كأس العالم للأندية، لذلك تبث مباراة الأهلي والاتحاد السعودي في الدور الربع النهائي من البطولة.

تردد قناة SSC sports السعودية

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12380.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6