نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الأهلي السعودي لمواجهة الفيحاء في دوري روشن السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن ماتياس يايسله المدير الفني لنادي الأهلي التشكيل الذي سيخوض به مباراة الفيحاء في الجولة السابعة عشر من منافسات دوري روشن السعودي.

وجاء التشكيل المختار على النحو التالي:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

خط الدفاع: سعد بالعبيد، إيبانيز، ميريح ديميرال، ريان حامد.

خط الوسط: محمد المجحد، فرانك كيسيه، جابري فيجا.

خط الهجوم: سانت ماكسيمان، فراس البريكان، رياض محرز.

موعد مباراة الأهلي والفيحاء في دوري روشن السعودي

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي لمواجهة الفيحاء ضمن لقاءات الجولة السابعة عشر من منافسات دوري روشن السعودي والمقرر إقامتها في الثامنة مساء على ستاد الأمير فيصل بن فهد.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والفيحاء في دوري روشن السعودي

تنقل مباراة الأهلي والفيحاء ضمن لقاءات الجولة السابعة عشر من منافسات دوري روشن السعودي على قناة ssc sports hd 1 المشفرة المالكة لحقوق مباريات دوري روشن السعودي.

