نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كرة قدم نسائية.. وادي دجلة يسحق سموحة بتسعة أهداف دون رد في الدوري الممتاز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق فريق وادي دجلة لكرة القدم النسائية فوزا كبيرا على سموحة بتسعة اهداف دون رد، في ملعب سموحة بالإسكندرية، ضمن مباريات الجولة العاشرة للدوري الممتاز لكرة القدم النسائية.

وادي دجلة يسحق سموحة بتسعة أهداف

وأحرزت اهداف وادى دجلة كلا من منار السيد "هاتريك" وموسة وحبيبة عصام واوزوماكا ولارا خالد وحبيبة عصام وكنزي مجدي كلا منهن هدف.

و تقود وادي دجلة المدربة الجنوب أفريقية "بويسين" مديرا فنيا للفريق الدجلاوي، ويرتفع رصيد وادي دجلة للنقطة 15 من 5 مباريات خاضها الفريق من مسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم النسائية.

وتستأنف غدًا مواجهات الجولة العاشرة للدوري الممتاز للكرة النسائية بمواجهة متكافئة نسبيًا بين البنك الأهلي والطيران، ويستضيف دلفي السكندري نظيره فيوتشر، كما يحل اتحاد بسيون ضيفًا على المصري البورسعيدي، ويستضيف بيراميدز نظيره المقاولون العرب.

كما يلتقي طلائع الجيش مع المعادي واليخت، وتوت عنخ أمون يواجه زد اف سي، ويلتقي يستضيف المجد السكندري ضيفًا ثقيل مركز شباب الاميرية.

وكان قد ارتفع عدد الأندية المصرية المشاركة في الدوري الممتاز للكرة النسائية بعدما أعلن 16 نادي عن مشاركتهم في الدوري الممتاز لكرة القدم النسائية في موسم 2023-2024.

وكان الدوري الممتاز للكرة النسائية يضم عدد 12 فريق خلال المواسم السابقة، وعلى رأسهم وادي دجلة كبير أندية الكرة النسائية وحامل لقب الدوري الممتاز 14 مرة والأميرية والبنك الأهلي وبيراميدز وفيوتشر، ولكن أرتفع العدد لـ 16 فريق بعد أن أعلن 5 أندية جدد المشاركة وعلى رأسهم المصري البورسعيدي وسموحة وطلائع الجيش والمقاولون العرب وزد.