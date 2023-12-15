نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الاهلي والاتحاد السعودي في كأس العالم للأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يترقب عشاق ومحبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي حول العالم إنطلاق أولي مباريات الفريق في بطولة كأس العالم للأندية 2023، التى تستضيفها السعودية لأول مرة خلال شهر ديسمبر الجارى

وأختتم لاعبي المارد الأحمر أداء صلاة أداء التدريبات الجماعية استعدادا لخوض مباراة دور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية مع نظيره اتحاد جدة إقامتها مساء اليوم الجمعة

على ملعب الجوهرة المشعة.

ومن المقرر أن تنطلق أحداث المباراة المرتقبة بين الفريقين في إطار منافسات بطولة كأس العالم للأندية في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت جمهورية مصر العربية والتاسعة مساء بتوقيت المملكه العربيه السعوديه.

تنقل قنوات ssc sports السعوديه المشفرة مباريات بطولة كأس العالم للأندية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عقب حصولها على حقوق البطولة.