جروهي: نعلم أهمية مباراة الأهلي.. يجب علينا أن نكون هادئين

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أحمد جودة - القاهرة - علق مارسيلو جروهي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة على مواجهة فريقه للنادي الأهلي في الدور الربع نهائي من بطولة كأس العالم للأندية 2023.

ويشهد مساء اليوم الجمعة 15-12-2023، مواجهة من العيار الثقيل بين فريقي الأهلي والاتحاد على ملعب "الجوهرة المشعة" في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الدور الثاني من مونديال الأندية.

وقال جروهي في تصريحات تلفزيونية، عبر قناة "ام بي سي أكشن": "غدًا منافسة مختلفة تمامًا، واليوم لدينا فريقنا الكامل".

وأضاف حارس اتحاد جدة: "لسوء الحظ فقدنا لويس فيلبي ومع وجود بعض اللاعبين المتاحين، فريقنا قوي".

وأكمل: "لسوء الحظ تعثرنا في بعض المباريات بالدوري، ونتطلع دائمًا إلى التقدم والعمل كل يوم على ذلك بالتدريبات".

وأردف: "علينا أن نكون هادئين ونعلم أهمية المباراة وننسى المواجهة الماضية أمام أوكلاند سيتي النيوزلندي ونفكر في مباراة الغد".