جاياردو: متحمسون جدًا لمواجهة الأهلي.. نحن ذاهبون من أجل الفوز

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أحمد جودة - القاهرة - تحدث مارسيلو جارياردو، المدير الفني لنادي اتحاد جدة عن مواجهة النمور للنادي الأهلي، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية 2023.

وقال جاياردو في تصريحات تليفزيونية، عبر قناة "إم بي سي أكشن": "نحن بخير ومتحمسون جدًا لمباراة الغد، لقد اتخذنا خطوة أولى مهمة في البطولة والخطوة الثانية أكثر صعوبة بكثير مع فريق الأهلي غدًا، بسبب القوة البدنية والهجوم لدى الأهلي سوف تكون المباراة أكثر صعوبة، لكننا سنكون مستعدين لذلك.

وأضاف: " نأمل أن نقدم مباراة رائعة كما فعلنا في المباراة الأولى، داخل الملعب 11 لاعبا ضد 11 لاعبا، علينا أن نكون مستعدين لنؤدي بطريقة جيدة".

وأكمل: "وجود 10 أجانب لدينا وأربعة للأهلي ربما تكون ميزة بالنسبة لنا ولكن في كرة القدم لا توجد مميزات داخل الميدان، عليك أن تلعب.

وأردف: "نحن ذاهبون من أجل الفوز وليس البحث عن مميزات، فريق يلعب ضد فريق ولا يهم جنسيات اللاعبين في هذا الأمر".

وأتم: "غدًا سيلعب الأكثر جاهزية ونأمل أن تكون الأمور جيدة".

موعد مباراة الاتحاد والأهلي في كأس العالم للأندية

تقام مباراة الاتحاد ضد الأهلي اليوم الجمعة 15 ديسمبر 2023 على ملعب "الجوهرة المشعة" في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات ربع نهائي كأس العالم للأندية.