نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الزمالك المقبلة في دوري نايل والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يبحث جماهير وعشاق القلعة البيضاء، عن موعد مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، المقبلة في بطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل" للموسم الحالي 2023-2024، والقنوات الناقلة للقاء.

ويستعرض لكم موقع دوت الخليج الرياضي من خلال السطور التالية، موعد مباراة الفارس الأبيض المقبلة ضمن منافسات الدوري العام.

موعد مباراة الزمالك المقبلة في دوري نايل

يستعد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة معتمد جمال المدير الفني للفريق، لمواجهة نظيره فريق سيراميكا كليوباترا، يوم 2 من شهر يناير المقبل، في المباراة المقبلة ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباريات الدوري المصري الممتاز

وتعتبر مجموعة قنوات أون تايم سبورت، هي المالك الحصري لحقوق بث وإذاعة مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز، حصري ومباشر عبر قنواتها المختلفة في جمهورية مصر العربية والوطن العربي.

ترتيب الزمالك في الدوري المصري الممتاز

ويحتل أبناء ميت عقبة المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2023-2024، برصيد 11 نقطة.