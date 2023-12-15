نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الزمالك المقبلة في الكونفدرالية والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يبحث جماهير وعشاق القلعة البيضاء في كل مكان، عن موعد مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المقبلة، في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية للموسم الحالي 2023-2024.

ويستعرض لكم موقع دوت الخليج الرياضي من خلال السطور التالية، موعد مباراة القلعة البيضاء المقبلة في الكونفدرالية الإفريقية والقنوات الناقلة للمباراة.

موعد مباراة الزمالك المقبلة في الكونفدرالية

يستعد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة معتمد جمال المدير الفني للفريق، لمواجهة نظيره فريق ساجرادا الأنجولي، في اللقاء المقرر له يوم 20ديسمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة، والسابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

ويتصدر الزمالك ترتيب مجموعته ببطولة كأس الكونفدرالية برصيد 9 نقاط، بعد الفوز على كل من أبو سليم الليبي، وسوار الغيني وساجرادا الأنجولي في الثلاث جولات السابقة بدور المجموعات.

مجموعة الزمالك في الكونفدرالية الإفريقية

وأسفرت قرعة دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، عن وقوع أبناء ميت عقبة على رأس المجموعة الثانية، رفقه أندية ساجرادا الأنجولي وسوار الغيني وأبو سليم الليبي.

ترتيب مجموعة الزمالك في الكونفدرالية الإفريقية

1-الزمالك 9 نقاط.

2- ساجرادا الأنجولي 3 نقاط

3- أبو سليم الليبي 3 نقاط.

4- سوار الغيني 0 نقاط.

القنوات الناقلة لمباريات كأس الكونفدرالية الإفريقية

وتنقل أحداث مباريات بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية BEIN SPORT، الحاصلة على حقوق بث مباريات البطولات الأفريقية، في منطقة إفريقيا والشرق الأوسط، فهي الناقل الحصري والوحيد لهم في المنطقة، عبر مختلف الأقمار الصناعية.