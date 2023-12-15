نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الداخلية وسموحة في دوري نايل والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستأنف اليوم لقاءات الجولة التاسعة من عمر الدوري المصري الممتاز، والتي تجمع بين الداخلية أمام سموحة.

ويدخل فريق الداخلية المباراة، وقد حقق التعادل السلبي أمام المقاولون العرب، في مباراته الأخيرة في المسابقة.

ويحتل الداخلية المركز السادس عشر من ثمان مباريات، حقق فيهم ست نقاط.

بينما يدخل سموحة المباراة منتشيا بالفوز على حساب فاركو بهدفين مقابل هدف، ومحتلا المركز العاشر برصيد 12 نقطة.

موعد مباراة الداخلية وسموحة في الدوري

وتقام المباراة في تمام الرابعة مساء اليوم، والذي يستضيفها استاد السلام.

ويقود المباراة تحكيميا كلا من أحمد حمدي حكم ساحة، ويعاونه كلا من خالد حسين مساعد أول، نور الدين سعيد مساعد ثان، محمود وفا حكم رابع.

وعلى تقنية الفيديو يتواجد كلا من هشام القاضي ويعاونه محمد نهاد.

القنوات الناقلة لمباراة الداخلية وسموحة في الدوري

وتنقل مباراة الداخلية أمام سموحة عبر مجموعة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري والوحيد لمسابقة الدوري المصري الممتاز "دوري النيل".