نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة مانشستر سيتي المقبلة في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف ملعب الاتحاد معقل السيتي مواجهة مانشستر سيتي وكريستال بالاس، يوم السبت المقبل الموافق 15 ديسمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من الدوري الانجليزي.

موعد مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

وتنطلق صافرة مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس، يوم السبت المقبل الموافق 15 ديسمبر الجاري، في تمام الساعة الخامسة مساءًا بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة السادسة مساءا بتوقيت السعودية والكويت وقطر والأردن وفلسطين والبحرين واليمن ولبنان والعراق وسوريا والصومال.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

تذاع أحداث مباريات الدوري الإنجليزي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية الناقل الحصري والوحيد لجميع مباريات الدوري الإنجليزي في الشرق الأوسط وشمال افريقيا.

حيث يمكنكم مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس عبر قناة beIN sports HD.

ترتيب الفريقين في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

يحتل نادي مانشستر سيتي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 33 نقطة جمعهم من 16 مباراة، حقق خلالهما الفوز في 10 مباريات وتعادل في 3،وتلقي الهزيمة في مثلهما، بينما يحتل كريستال بالاس المركز الخامس عشر برصيد 16 نقطة.