نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة آرسنال ضد برايتون في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يلاقي ارسنال نظيره برايتون، يوم الأحد المقبل الموافق 17 ديسمبر الجاري، علي أرضية ستاد الإمارات، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من الدوري الانجليزي.

موعد مباراة ارسنال وبرايتون القادمة في الدوري الإنجليزي

تنطلق صافرة مباراة ارسنال وبرايتون، يوم الأحد المقبل الموافق 17 ديسمبر الجاري، في تمام الساعة الرابعة مساءًا بتوقيت القاهرة، وفي تمام الخامسة مساءًا بتوقيت السعودية والكويت وقطر والأردن وفلسطين والبحرين واليمن ولبنان والعراق وسوريا والصومال.

القنوات الناقلة لمباراة ارسنال وبرايتون في الدوري الإنجليزي

تذاع أحداث مباريات الدوري الإنجليزي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية الناقل الحصري والوحيد لجميع مباريات الدوري الإنجليزي في الشرق الأوسط وشمال افريقيا، كما يمكنكم مشاهدة مباراة ارسنال وبرايتون عبر قناة beIN sports.

ترتيب الفريقين في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

يحتل نادي ارسنال المركز الثاني في جدول ترتيب البريميرليج برصيد 36 نقطة جمعهم من 16 مباراة، بفارق نقطة وحيدة عن صاحب الصدارة فريق ليفربول، بينما يتواجد برايتون في المركز الثامن برصيد 26 نقطة، جمعهم من 16 مباراة.