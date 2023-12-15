نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة مودرن فيوتشر القادمة في الكونفدرالية والقنوات الناقلة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي مودرن فيوتشر للقاء هام ومرتقب مع نظيره فريق اتحاد العاصمة الجزائري يوم الأربعاء القادم الموافق 20 ديسمبر الحالي بستاد السلام ضمن منافسات الجولة 4 من دور مجموعات بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية.
موعد مباراة مودرن فيوتشر واتحاد العاصمة
ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية مباراة مودرن فيوتشر ونظيره اتحاد العاصمة مساء يوم الأربعاء في تمام الساعة 9:00 بتوقيت القاهرة والساعة 10:00 بتوقيت السعودية والدوحة.
ترتيب مجموعة فيوتشر واتحاد العاصمة
1- اتحاد العاصمة 9 نقاط
2- فيوتشر 6 نقاط
3- الهلال 3 نقاط
4- سوبر سبورت دون نقاط
تشكيل فيوتشر أمام الاتحاد
حراسة المرمى: جنش
خط الدفاع: عمر كمال، عبد السلام، علي الفيل، باسم.
خط الوسط: فاروق، غنام، صادق.
خط الهجوم: هشام، مروان، عبد الكبير.
القنوات الناقلة لمباراة فيوتشر والاتحاد
تردد قناة bein sports 6
القمر: نايل سات
التردد: 11054
الاستقطاب: أفقي
الترميز: 27500
تصحيح الخطأ: 2/3.