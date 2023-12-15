نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ليون المكسيكي وأوراوا الياباني في كأس العالم للأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يواجه ليون المكسيكي نظيره أوراوا الياباني مساء اليوم الجمعة 15 ديسمبر 2023 على ملعب "الأمير عبد الله الفيصل"، وذلك في إطار الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم للأندية 2023.

والفائز من هذه المواجهة سوف يقابل الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي في نصف نهائي كأس العالم للأندية يوم 18 ديسمبر الجاري.

موعد مباراة ليون ضد أوراوا في كأس العالم للأندية

تبدأ أحداث مباراة ليون وأوراوا اليوم الجمعة في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة، الخامسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، السادسة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة ليون ضد أوراوا في كأس العالم للأندية

يمكنكم مشاهدة مباراة ليون ضد أوراوا عصر اليوم الجمعة، عبر شبكة قنوات SSC السعودية، الناقل الحصري لمباريات بطولة كأس العالم للأندية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا SSC EXTRA 1HD، بتعليق المعلق حماد العنزي على القناة الصوتية الأولى ومشاري القرني على قناة صوتية ثانية.