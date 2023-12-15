نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة بيراميدز القادمة في دوري نايل والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة ضيفا ثقيلا على نظيره فريق بيراميدز اف سي يوم الثلاثاء القادم الموافق 2 يناير القادم بستاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة 11 من دوري نايل.

موعد مباراة بيراميدز وسموحة

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية مباراة بيراميدز ونظيره سموحة عصر يوم الثلاثاء في تمام الساعة 4:00 بتوقيت القاهرة والساعة 5:00 بتوقيت السعودية والدوحة.

ترتيب بيراميدز وسموحة

ويحتل بيراميدز المركز الأول ويتربع على صدارة جدول ترتيب الايجيبشن ليج برصيد 17 نقطة بعد تحقيق 5 فوز وتعادلين وخسر مرة بينما يأتي سموحة في المركز العاشر برصيد 13 نقطة حيث فاز خلال 3 مباريات وتعادل بثلاثة وهزم مرتين.

تشكيل بيراميدز أمام سموحة

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر، أحمد سامي، حمدي، الشيبي.

خط الوسط: مهند، الكرتي، مصطفى فتحي.

خط الهجوم: عبد الله السعيد، لاكاي، ماييلي.

القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز وسموحة

تردد قناة أون تايم سبورت

القمر: نايل سات

التردد: 11862

الاستقطاب: عمودي

الترميز: 27500

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